U Hollywoodu je najtraženija uloga 'mogula', koja osim enormnog povećanja prihoda osigurava i veću umjetničku slobodu

Glumci Ryan Reynolds, Reese Witherspoon i Dwayne Johnson predvodnici su klase slavnih, bogatih osoba koje sve više ulažu u projekte izvan glume, jer si time osim očitog povećanja svojih prihoda, mogu povećati i umjetničku slobodu

'Welcome to Wrexham' je dokumentarna serija Hulua koja govori o kupnji glumaca Ryana Reynoldsa i Roba McElhenneyja velškog nogometnog petoligaša Wrexhama. Zvijezda serije 'It's Always Sunny in Philadelphia' duhovito se osvrnuo na različite, unosne poslovne pothvate svog partnera Ryana Reynoldsa.

'Imam novca od televizije, ali kad sam počeo uviđati koliko je zapravo skupo voditi klub, shvatio sam da mi treba nešto više od televizijskog novca. Trebao mi je novac filmske zvijezde, pa čak i više od toga, trebao mi je novac filmske zvijezde superheroja. Vjerojatno više i od toga, kako bismo se uspinjali kroz lige, trebat će mi novac utjecajnog lica u alkoholnoj industriji i novac od pružatelja usluga u mobilnoj telefoniji', objašnjavao je McElhenney u kameru pa zastao i uz smijeh zapitao: 'Koje još tvrtke ova kuja ima?'. Međutim, u McElhenneyjevoj šali na račun partnera Reynoldsa nema laži ili preuveličavanja, a rastuće poslovno carstvo zvijezde 'Deadpoola' možda je ogledni primjer kako iznimno uspješni holivudski talenti svoju profesionalnu pozornost sve više usmjeravaju izvan glumačkih voda. Adam Lilling, osnivač tvrtke PLUS Capital koja surađuje s imućnim zvijezdama na start-up poduzećima i drugim poslovnim pothvatima, objašnjava za The Hollywood Reporter da općenito postoje tri glavne vrste ulaganja.

Najviše novca, koji im može promijeniti život, zvijezdama može donijeti osnivanje vlastitih tvrtki, ali to nosi i najviši rizik. Manje rizični su sweat equity poslovi, budući da uključuju njihov rad i vrijeme za već postojeći postojeći brend, ali još uvijek im mogu donijeti milijune. Najmanje unosno je ulaganje u postojeću tvrtku, koje podrazumijeva vlasnički kapital u zamjenu za neke rezultate, ali i oduzima najmanje vremena. Lillingova tvrtka je radila s više od 75 vrhunskih umjetnika, sportaša i predvodnika kulturnjaka na zajedničkim ulaganjima i pokretanju poslovanja, pa kaže kako ljudi koji su zaradili puno novca na filmu, televiziji ili u sportu često govore kako ne žele biti ničija maskota, pa ako netko želi s njima raditi, oni to žele osjetiti kao dionici dobiti koju donose. No, upozorava da je važno, posebno za već tražene glumce, ne pretjerivati s obvezama, te da je optimalno odjednom izgraditi jednu tvrtku, ili možda ući u jedan ili dva velika posla s kapitalom. Ryan Reynolds je uspio u svemu. Uzdrmao je industriju pametnim reklamama za svoj brend Aviation Gin, ali je napravio i veliku pomutnju kada ga je 2020., samo dvije godine kasnije prodao Diageu, u poslu vrijednom čak 610 milijuna dolara.

'Nismo radili s Reynoldsom, ali on je izvrstan primjer nekoga tko se pridružio postojećoj tvrtki i podupro je do te razine na kojoj je postao kvazi suosnivač. Aviation Gin je postojao, imao je distribuciju, imao je brend, a on ga je doveo do razine 10. Kupio je, s određenom količinom novca i znoja, ali je zaronio unutra kao da je to njegova tvrtka. Uzeo je proizvod i učinio ga sveprisutnim', kaže Lilling. Svoju vještinu pred kamerama Reynolds je pretočio u oštrouman marketinški sadržaj koji daje poticaj svom njegovom poslovanju. Kada je tehnološki div MNTN 2021. godine preuzeo Maximum Effort Marketing, tvrtku koju je 2018. osnovao s Georgeom Deweyjem, Reynolds im se pridružio kao glavni kreativni direktor. Zatim su on i McElhenney platili navodno 2,5 milijuna dolara za Wrexham AFC, o kojem je Hulu izbacio dokumentarnu seriju. Ben Enowitz, viši potpredsjednik za korporativni razvoj i poslovne pothvate talenata u tvrtki Endeavour, kaže kako je u nekoliko proteklih godina više njihovih klijenata osjetilo uzbuđenje, ali i vrijednost u izgradnji tvrtki i robnih marki. Enowitz kaže kako se osim u promoviranje proizvoda uključuju i u dizajn, kreativni marketing i poslovni razvoj, što ne samo da diversificira tokove njihovih prihoda, nego im je bilo i emocionalno korisno istražiti svoje poduzetničke strasti u različitim potrošačkim sektorima.

George Clooney je na brendu jakog alkoholnog pića zaradio ogroman novac, a slična se prilika smiješi još jednom glumcu s holivudske A-liste. Dwayne Johnson je pri pokretanju svog brenda tekile Teremana 2020. zauzeo vrlo praktičan pristup, što bi mu vrlo lako moglo osigurati da krene stopama Georgea Clooneya i suosnivača Randea Gerbera, koji su 2017. prodali svoj brend tekile Casamigos tvrtki Diageo za gotovo milijardu dolara. 'Kada je u pitanju izgradnja brenda jakih alkoholnih pića, svi mi dolaze i govore da žele izgraditi svoje Casamigose', kaže Lilling, navodeći Johnsona kao izvrstan primjer nekoga kome bi to moglo uspjeti. 'The Rock je u dobroj poziciji i mislim da će kad završi priču s Teremana tekilom izaći iz posla teži za stotine milijuna dolara, a možda i više', kaže Lilling. Johnsonovi poslovni interesi nisu počeli i ne završavaju s tekilom Teremana. S poslovnim partnerom Danyjem Garciom 2012. godine je pokrenuo Seven Bucks Productions, a njegovi ostali poslovi i ulaganja uključuju energetsko piće (Zoa), višednevni wellness i zabavni događaj (Athleticon), butik prodavaonicu sladoleda (Salt & Straw), liniju odjeće (Project Rock s tvrtkom Under Armour) i XFL, koji su Johnson, Garcia i RedBird Capital kupili za 15 milijuna dolara 2020. XFL je ugašena profesionalna liga američkog nogometa, koja će svoju novu sezonu započeti u veljači 2023. godine. Nedavno je Johnson najavio višegodišnje partnerstvo s Ticketmasterom, a baš kao i Ryan Reynolds, 'The Rock' je klijent tvrtke William Morris Endeavor.

Lilling otkriva još jedno pitanje koje mu često postavljaju klijenti: 'Kako mogu izgraditi Hello Sunshine?'. Tvrtka kojoj je 2016. suosnivačica bila Reese Witherspoon, prilikom prodaje medijskoj tvrtki Candle Media 2021. godine procijenjena je na 900 milijuna dolara. Holivudska zvijezda je zadržala udio i pridružila se upravi, zajedno s izvršnom direktoricom Hello Sunshinea Sarah Harden. 'Reese je oličenje osnivačice koja je izgradila uspješnu medijsku tvrtku', kaže Lilling, dodajući da je to jedan od kultnih završetaka poslovne priče kojima svi teže. Pored toga, raniji poslovni pothvat Reese Witherspoon, linija odjeće Draper James sa sjedištem u Nashvilleu, još uvijek snažno napreduje, a prošle godine je ušla u partnerstvo s Kohlom na novoj kapsulnoj kolekciji. Chris Chatham iz odvjetničke tvrtke Manatt, Phelps & Phillips, pravni je savjetnik globalnih zvijezda. Odvjetnik koji je od samog početka sudjelovao u pokretanju pelena 'Hello Bello' Kristen Bell i Daxa Sheparda, kaže da etablirani talenti koji ne istražuju ovakve vrste pothvata ostavljaju novac na stolu. Chatham je također savjetovao Next Century Spirits u nedavno objavljenom partnerstvu sa Sethom MacFarlaneom za Bear Fight American Single Malt Whisky. Prema ugovoru, američki glumac i glazbenik bit će dionik brenda i djelovati kao njegov glavni pripovjedač.

'To je budućnost. Talenti u našoj industriji sada su vodeći investitori, poduzetnici i moguli u drugim industrijama, i fascinantno je vidjeti kako ta poznata holivudska lica jačaju svoje brendove ovakvim vrstama poslova. Ovo je strukturni pomak u našoj industriji koja eksponencijalno raste', kaže za The Hollywood Reporter Chatham. Iako stručnjaci kažu da je došlo do zasićenja na određenim tržištima, posebno beauty brendova i brendova alkoholnih pića, još uvijek ne nedostaje prilika za talente koji žele proširiti svoje portfelje. Joel Lubin i Maha Dakhil, suvoditelji grupe za filmove tvrtke Creative Artists Agency, napominju da postoje različiti načini na koje umjetnici mogu podijeliti svoj glas. 'Oni s platformama izvan glume mogu se angažirati kod svoje glavne publike i upravljati sveobuhvatnim poslom na mnogo različitih načina. Međutim, svjesni smo da su umjetnici prije svega predani pripovijedanju. Strateški ih savjetujemo kako bi sva druga područja koja istražuju kao sredstvo izražavanja svoje kreativnosti služila za podršku i jačanje njihove primarne strasti i interesa', kažu iz tvrtke CAA, čiji je klijent i Reese Witherspoon.