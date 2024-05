U Cannesu slavili Sean Baker i Nebojša Slijepčević, a nagradu za najbolju glumicu podijelile 4 žene

Film američkog redatelja Seana Bakera pobijedio je 21 drugi film u natjecateljskoj postavi, uključujući one etabliranih redatelja poput Francisa Forda Coppole i Davida Cronenberga.

Grand Grand Prix, drugu najvažniju nagradu festivala, dobio je 'All We Imagine as Light' indijskog redatelja Payala Kapadije. Francuz Jacques Audiard dobio je nagradu žirija za svoj mjuzikl 'Emilia Pérez'.