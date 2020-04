Supermodel 90-ih i jedna od najzgodnijih žena svijeta Cindy Crawford u dugogodišnjem je sretnom braku s poduzetnikom Randeom Gerberom, s kojim ima kćer Kaiu i sina Presleyja

Kada su se upoznali, ona još uvijek bila u braku s glumcem Richardom Gereom, a on u naizgled sretnoj vezi. Kemija koja je proradila nakon svega nekoliko razmijenjenih rečenica bila je jača od svega. Ubrzo nakon što su se supermodel Cindy Crawford i Rande Gerber upoznali oboje su odlučili da je bolje da prekinu tadašnje ljubavne odnose i prepuste se strastima i osjećajima.

'Upoznali smo se na vjenčanju mog modnog agenta, a još sam bila u braku s Richardom, no on nije želio ići sa mnom na vjenčanje. Rande je također bio u vezi. Uopće se nismo nadali da ćemo nekoga upoznati i mislim da je to presudno. Bili smo skroz iskreni i opušteni. Postali smo prijatelji, a nakon što sam se ja razvela prohodali smo', rekla je jednom prilikom Cindy.

Tajna njihova dugogodišnjeg odnosa, prema njezinom je mišljenju upravo u dobrom prijateljstvu koje je započelo prije same ljubavne veze.

'Zbog tog prijateljstva postoji određena doza poštovanja kod nas. Naučili smo zaista slušati jedno drugoga. I da mi nije danas suprug, voljela bih Randea imati pored sebe kao prijatelja', rekla je također tamnokosa ljepotica, za kojom je svojevremeno žudio gotovo svaki muškarac na svijetu.