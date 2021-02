U braku su 44 godine i zajedno su prošli sve najljepše i najteže životne trenutke, a dokaz njihove ljubavi ne može biti romantičniji

Njihova ljubavna priča započela je 1975., samo tri godine nakon što mu je prometna nesreća oduzela prvu suprugu i jednogodišnju kćerkicu. Kada su se upoznali, Joe Biden bio je senator i samohrani otac dvojice dječaka, a Jill zbog propalog braka iza sebe nije željela žuriti u novi. Današnji američki predsjednik prosio je prvu damu čak pet puta, a na drvo u svom dvorištu dao je prikačiti pločicu s dokazom ljubavi

‘Vratila mi je moj život. Natjerala me da mislim o obitelji, da shvatim da će sve ponovno imati smisao’, napisao je u svojim memoarima ‘Promises to Keep’ iz 2007. godine Joe Biden. Da itekako vjeruje u ljubav, Joe Biden pokazao je nebrojeno puta, a kako bi sve ostalo 'uklesano kao u kamen', na Valentinovo 2010. godine na drvo u dvorištu obiteljske kuće okačio je pločicu na kojoj piše 'Joe voli Jill'. Stoga nema bolje ljubavne priče za Valentinovo 2021., mjesec dana nakon što je Biden prisegnuo i postao 46. američki predsjednik.

Njihova ljubavna priča započela je 1975. godine, samo tri godine nakon što je Joe Biden postao samohrani otac dječaka Huntera i Beaua, jer je u prometnoj nesreći život izgubila njegova prva supruga Neilia, kao i jednogodišnja kćerkica Naomi. Zahvaljujući bratu Franku, upoznao je tada još uvijek studenticu Jill Jacobs, a ona se netom prije toga rastala od prvog supruga Billa Stevensona. Taj brak ostavio joj je gorak okus u ustima, zbog čega nije hrlila u novi, a ni to što je Joe Biden imao dvojicu sinova, koji su rano ostali bez majke, nije pomagalo u počecima njihove veze. Jill Biden sanjala je o svojoj karijeri, strahujući da će se izgubiti ukoliko postane supruga političara.

'Bila sam na završnoj godini i do tada sam izlazila s momcima koji su nosili traperice, T-shirtove i klompe, a on je došao po mene odjeven u kaput i mokasinke. Pomislila sam: ‘Ova veza nema šanse da uspije. Ni u milijun godina.’ Bio je devet godina stariji od mene. No odveo me pogledati film ‘Jedan muškarac i jedna žena’ i kliknuli smo. Kada me dopratio kući, rukovao se sa mnom za laku noć. Otišla sam u svoju sobu, u jedan sat u noći nazvala mamu i rekla joj: ‘Mama, napokon sam upoznala džentlmena.’ Ispričala je to svojedobno Jill Biden dok je Joe rekao:

‘Ona je tek započinjala karijeru i na početku naše veze mislim da joj je bilo puno lakše to što nisam razmišljao o braku. Dobro smo se zabavljali i uživali u društvu jedno drugoga te je ona htjela da tako i ostane.’ No na kraju, baš kako je napisao u svojim memoarima, njegovi su sinovi presudili njihovoj ljubavi. Prošlo je neko vrijeme dok ih nije upoznao sa svojom novom djevojkom. Tada sedmogodišnji Beau i godinu dana mlađi Hunter bili su ti koji su mu predložili da zaprosi Jill, no nije sve išlo onako kako je trebalo.

Čak je pet puta Joe Biden prosio svoju suprugu, dok ona konačno nije pristala. ‘Stalno sam mu govorila da nije još vrijeme, iako sam bila zaljubljena u dječake, jer znala sam da taj brak u konačnici mora uspjeti. No postojao je taj strah jer su oni izgubili mamu i nisam mogla dopustiti da izgube i drugu majku. Jednostavno sam morala biti 100 posto sigurna’, rekla je Jill Biden, na što je Joe dodao kako joj je zatim dao ultimatum:

‘Zadnji put ću te pitati. Ne zanima me kada će to biti i kada ćemo se vjenčati, no želim da mi obećaš. Tek tada je pristala.’ Par se vjenčao 17. lipnja 1977. u New Yorku, točnije u kapelici Ujedinjenih naroda, u kojoj ih je vjenčao katolički svećenik. Samom obredu prisustvovalo je tek 40 članova obitelji i najbližih prijatelja, a Bidenovi sinovi Beau i Hunter stajali su uz njih pored oltara. Nakon obreda održana je večera u restoranu Sign of the Dove, a potom je četveročlana obitelj otputovala na medeni mjesec. Iznimna povezanost u obitelji pojačala se u lipnju 1981. godine, kada je Jill rodila njihovu kćer, a kojoj su starija braća nadjenula ime Ashley.

Jill je bila uz supruga u svim njegovim najvažnijim, ali i najtežim trenucima. Tako je primjerice nedugo nakon što je 1987. godine krenuo u predsjedničku kampanju, a potom je povukao, hitno hospitaliziran. Tada mu je operirana aneurizma na mozgu, da bi tijekom oporavka doživio i plućnu emboliju, a nekoliko mjeseci kasnije operirana mu je još jedna aneurizma.

Upravo je Jill trebala zbog njega, ali i djece, ostati jaka. 'Te 1988. Joeova prva predsjednička kampanja počela je biti sve lošija, a ljudi su konstantno tražili nedostatke u našem timu... Odbila sam pokazati slabost... Uvijek sam se borila da zadržim kontrolu nad sobom, posebice u najtežim trenucima. Naša djeca nisu me nijednom vidjela da plačem dok je Joe bio u bolnici, praktički na samrti, nakon dvije aneurizme, pa čak ni dok sam ga praktički nosila niz stepenice naše kuće kada je doživio plućnu emboliju iste te godine', napisala je u svojoj knjizi Jill Biden. Tijekom svoje kampanje za američkog predsjednika, Joe Biden nikada nije prestao javno hvaliti suprugu, opisujući je kao 'najsnažniju osobu koju poznaje'. 'Obožavam je. Možda će zvučati glupo, no kada ju ugledam, kada se spusti stepenicama, moje srce još uvijek malo preskoči.'