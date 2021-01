U 97-oj godini preminula nagrađivana glumica: Barack Obama i Oprah Winfrey ostavili dirljive poruke

Hvaljena američka glumica Cicely Tyson preminula je u dobi od 96 godina

Ostat će upamćena po ulogama u filmovima 'Sounder' (1972.), zbog kojeg je i bila nominirana za Oscara, 'The Autobiography of Miss Jane Pittman' (1974.), 'Roots' (1977,), 'The Marva Collins Story' (1981.), 'The Women of Brewster Place' (1989.) i The Help (2011.).

Veliku nagradu za impresivnu karijeru primila je 2018. kada joj je dodijeljen počasni Oscar za životno djelo.

Do samoga kraja života ostala je skromna pa je jednom prigodom priznala da svoje filmove nakon premijere više nikada nije gledala.