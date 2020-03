U 70-oj preminuo glumac kojeg znamo po ulozi u nekad popularnoj 'Santa Barbari'

Roscoe Born, američki glumac koji je našim TV gledateljima najpoznatiji po ulozi u seriji 'Santa Barbara' preminuo je u 70-oj godini

Za ulogu Barra 1990. je bio nomiran za nagradu Emmy u kategoriji najbolji sporedni glumac, a glumio je i u TV serijama poput 'Days Of Our Lives', 'As The World Turns', 'All My Children' i dr...

Born je bio u braku s Robertom Weiss, kolegicom iz serije 'Santa Barbara' koja je glumila Flame Beaufort. Iz tog braka ima kćer Albertu.

Inače, prva epizoda megapopularne sapunice u SAD-u je prikazana u srpnju 1984., a posljednja u siječnju 1993. godine. I u Hrvatskoj je serija bila veliki hit, a osobito se s velikom pozornošću pratila ljubavna priča između Eden i Cruza.