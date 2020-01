U 2020. nam dolaze uzbudljive serije: 20 naslova koje jedva čekamo

U gomili zanimljivih scenarija novih televizijskih serija časopis The Hollywood Reporter izdvojio je 20 naslova za koje je potvrđeno da će biti emitirani u 2020. godini

Omiljenu glumicu filmova 'The Farewell' i 'Suludo bogati Azijci' gledat ćemo na televiziji kao junakinju njezine vlastite serije. Osim glavne uloge, Awkwafina je osmislila polusatnu seriju i napisala scenarij za komediju nadahnutu njezinim životom i odrastanjem u četvrti Flushing u njujorškom Queensu. Noru Lin (Awkwafina) i njezinog rođaka (Bowen Yang) odgajaju Norin otac (BD Wong) i baka (Lori Tan Chinn), a serija se bavi njezinim koračanjem kroz život u mlađoj odrasloj dobi i odrastanjem u New Yorku uz oslanjanje na svoju obitelj.

Awkwafina Is Nora From Queens : Comedy Central, 22. siječnja

Sapunica čija se radnja odvija u prošlosti u Londonu, prva je serija koju je izvršna producentica Shonda Rhimes napravila posebno za Netflix. Chris Van Dusen ('Skandal') seriju je napisao prema najprodavanijim romanima Julije Quinn o seksi, raskošnom i natjecateljski raspoloženom svijetu visokog društva u Londonu za vrijeme Regency ere. U glavnoj muškoj ulozi pojavljuje se Regé-Jean Page, dok glavnu žensku ulogu pisca tračeva samo glasom tumači Julie Andrews. Dvoje glumaca već su surađivali na filmu 'Princezini dnevnici: Kraljevske zaruke' i seriji 'For the People' čiji scenarij potpisuje Shonda Rhimes, a kojoj je ovo prva od trenutno devet dogovorenih suradnji s Netflixom.

Impeachment: American Crime Story: FX, 27. rujna

Treća sezona Emmyjem nagrađene antologije Ryana Murphyja bavit će se sagom oko skandala bivšeg predsjednika SAD-a Clintona s Monicom Lewinsky. Sarah Paulson će glumiti Lindu Tripp, Beanie Fekdstein (Booksmart) će igrati Monicu Lewinsky, a Annaleigh Ashford, koju smo mogli gledati i u drugoj sezoni serije, glumi Paulu Jones. Predviđeni datum premijere pada usred ciklusa predsjedničkih izbora pa bi vrlo lako mogla biti odgođena. Scenarije za treću sezonu, temeljenu na bestseleru Jeffreyja Toobina A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President', napisala je Sarah Burgess.