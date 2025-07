Turkinja koju gledamo kao Leylu u istoimenoj seriji: 'Volim nove početke, ali...'

Trenutačno vas gledamo u hit seriji 'Leyla', kakvi su bili vaši dojmovi kad si pročitala scenarij?

Najviše me dirnuo Leylin tihi krik iznutra. Potisnute emocije, rane koje vuče još iz djetinjstva... A ipak se trudi ostati uspravna. Igrati tako dubok i slojevit lik s bogatom prošlošću uvijek je uzbudljivo.

Leyla kreće na put s određenim ciljem, ali putem otkriva i ljubav. Što vas najviše uzbuđuje kad razmišljate o njezinoj budućoj priči?

Jako me zanima kako će je ljubav promijeniti. Leyla je snažna, ali i vrlo ranjiva osoba. Otvoriti srce, steći povjerenje… Taj proces može je omekšati, ali i učiniti ranjivijom. Upravo to me uzbuđuje dok gledam kamo će njezin put dalje ići.