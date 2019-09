Trump najurio asistenticu jer je novinarima izbrbljala njegove tajne; otkrila je njegovo mišljenje o Tiffany Trump, a dužna mu nije ostala ni 'odbačena' kći

Poprilično naprasno i iznenađujuće, osobna asistentica američkog predsjednika Donalda Trumpa, Madeleine Westerhout, od ovog četvrtka više nije djelatnica Bijele kuće. Svima je jasno da je to bila normalna reakcija Donalda Trumpa nakon što je doznao što je sve omiljena asistentica izbrbljala novinarima. Između ostalog, Madeleine je otkrila i što Trump doista misli o svojoj kćerki Tiffany Trump, koja se ubrzo i sama oglasila

'Proučavaj me koliko god želiš, no nikada me nećeš upoznati. Razlikujem se na sto načina i nisam onakva kakvom me vidite. Stavite se u moje oči i vidite me onakvom kakvu vidim sebe. Odlučila sam prebivati na mjestu na kojem me ne možete vidjeti.'