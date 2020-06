Trudna Katy Perry priznala da je razmišljala o samoubojstvu nakon prekida veze s Orlandom Bloomom

Potpuno iskrena i sasvim otvorena pjevačica Katy Perry u posljednjem je intervjuu otkrila kako je dugo patila od depresije te šokirala priznanjem da je skoro počinila samoubojstvo u trenutku ljubavnih problema s današnjim partnerom Orlandom Bloomom

‘Moja karijera u to je vrijeme išla uzlaznom putanjom. Sve je izgledalo naprosto savršeno, no ja sam se u sebi lomila. Jednostavno svijet mi se srušio, pogotovo nakon prekida s današnjim ocem mog budućeg djeteta’, rekla je za CBS popularna pjevačica.

‘Jedno vrijeme držalo me to što sam uspješna, no onda sam shvatila da to nije dovoljno, da moram biti zahvalna. Depresije me skoro koštala života, no na vrijeme sam se okrenula vjeri. Treba biti zahvalan na svemu, na svakom novom danu, na uspjehu ali i neuspjehu’, objasnila je nadalje 35-godišnja pjevačica.

Podsjetimo, Orlando i Katty upoznali su se početkom 2016. i ubrzo obznanili svijetu da su zajedno. Krajem iste godine prekinuli su zbog trzavica u vezi, a nedugo nakon toga se pomirili. Od tada su nerazdvojni, a sada proživljavaju najsretnije trenutke u iščekivanju svoje kćerkice.

Prije Katy, holivudski glumac bio je u braku s manekenkom Mirandom Kerr s kojom dijeli devetogodišnjeg sina Flynna.