Tricky u Zagrebu i Rijeci

Adrian Nicholas Matthews Thaws ili kraće, Tricky, vraća se u Hrvatsku na dva datuma ovog proljeća. Zagrebački klub Močvara ugostit će ga 27. travnja, a riječki Pogon kulture dan kasnije

Nakon što je prošle godine objavljena odlična biografija “Hell Is Round The Corner” Tricky ove godine donosi novu glazbu i prateću europsku turneju. EP naziva “20, 20” planiran je za 6. ožujka, a prethodi mu singl “Lonely Dancer” koji je predstavljen upravo danas. Prekrasna downtempo stvar uključuje suradnju s Anikom, britanskom glazbenicom s berlinskom adresom.

Na globalnoj glazbenoj sceni Tricky se pojavio 1995. debijem “Maxinquaye”, prvim od njegovih jedanaest studijskih albuma. Nakon godina skupljanja staža kao suradnik Massive Attacka, dio The Wild Bunch ekipe i bristolske scene, ovo izdanje od njega je napravilo svjetsku zvijezdu, a trip hop učinila uzbudljivim novim zvukom na sceni. Trickyjeva tadašnja suradnica Martina Topley Bird do danas je ostala vjerojatno najprepoznatljiviji vokal njegovih pjesama mada su surađivali na svega tri albuma. Općenito, Trickyjeva glazba bila je obilježena glavnim ženskim vokalima gotovo dva desetljeća, a kao suradnice pojavljivale su se Bjork, Neneh Cherry, PJ Harvey, Cindy Lauper, Costanza Francavilla, Nneka, Oh Land i mnoge druge. I lista muških glazbenika koji su prošli kroz Trickyjeve pjesme je impozantna, od DJ Muggsa iz Cypress Hilla, članova RHCP-a do Bobbyja Gillespieja iz Primal Screama.

Uz sva lutanja, uspone i padove, Adrian Thaws uspio je ostati jedan od najcjenjenijih i najinovativnijih glazbenika današnjice, a EP “20, 20” predstavlja uzbudljivu novu kreativnu fazu.