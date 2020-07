Tragedije su ga pratile cijeloga života: John Travolta nakon smrti prve ljubavi jedva se oporavio, potom ga je napustio sin, a sada i supruga Kelly Preston

Na život slavnog holivudskog glumca Johna Travoltu kao da je netko bacio urok, pa ga svakih nekoliko godina potrese smrt neke od bliskih osoba. Još u ranoj mladosti izgubio je prvu ljubav, potom majku, a sada mu je od raka dojke preminula i voljena žena Kelly Preston s kojom je prije 12 godina tragično izgubio sina

Neki krivca za to vide u kontroverznoj scijentologiji čiji je Travolta vjeran član već dugi niz godina, no glumac objašnjava kako bez te zajednice ne bio preživio sve kušnje koje su stavljene pred njega.

‘Vodila je tešku bitku, no bila je snažna i imala je potporu mnogih bliskih ljudi. Ostat će zauvijek upamćena zbog svog nevjerojatnog života i ljubavi koje nam je davala’, rekao je shrvani Travolta pred kojim je novo teško razdoblje. Ovo nije jedina tragedija koja ga je zadesila, njegov je život od rane mladosti pratio odlazak bliskih ljudi zbog teških bolesti.

Glumac John Travolta oprostio se od dugogodišnje supruge Kelly Presto n, koja je preminula nakon dvogodišnje borbe s rakom dojke. Kelly je odlučila ostati jaka do posljednjeg trenutka, te u javnosti nije otkrivala kroz što sve prolazi.

U dobi od samo 22 godina ovaj popularni filmski zavodnik spoznao je što znači riječ ljubav. Zaljubio se u 18 godina stariju glumicu Dianu Hyland koju je upoznao 1976. na setu filma ‘The Boy in the Plastic Bubble’.

‘Nikad u životu nisam bio tako zaljubljen. Mislio sam dok sam bio mlađi da volim nekoga, no sada shvaćam da nije bilo tako. Od trenutka kad sam je sreo, privukla me. Bili smo poput dva manijaka razgovarajući cijelo vrijeme na setu filma. Nakon mjesec dana to je preraslo u romansu’, rekao je Travolta 1977. u intervju za američki magazin People.

Nažalost, samo sedam mjeseci nakon što su započeli svoju romansu, Hyland je preminula od karcinoma dojke. Za vrijeme božićnih praznika 1977. glumica je završila u bolnici nakon što je dobila visoku temperaturu.