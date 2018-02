Tračevi ne prestaju: 10 najluđih glasina o razvodu Jennifer Aniston i Justin Therouxa

Razvod omiljene holivudske glumice Jennifer Aniston od drugog supruga Justina Therouxa već danima je glavna tema i ne prestaju se nizati glasine oko razloga njihova prekida, a ovo su neke od najbizarnijih činjenica koje su do sada donijeli strani mediji

Prije točno tjedan dana Jennifer Aniston i Justin Theroux putem glasnogovornika javnosti su obznanili kako se nakon dvije godine braka rastaju i kreću svatko svojim putem. Iako su u izjavi naglasili kako ovo rade da bi izbjegli nagađanja i rekli pravu istinu te poručili obožavateljima da ne vjeruju svemu što mediji pišu, izgleda kako to ipak nisu uspjeli.

2. Jennifer je već izbacila iz kuće sve Therouxove stvari

Holivudski par zajedno je nakon zaruka kupio luksuznu oazu na Beverly Hillsu u kojoj je uglavnom obitavala Jennifer, dok je Justin zbog poslovnih obveza mnogo vremena provodio u svom stanu u New Yorku. Ipak, kada god bi im obveze to dopuštale par je zajedno živio u Los Angelesu. No, logično je da Jennifer nije u samo nekoliko dana od službene potvrde razvoda uspjela izbaciti sve Justinove stvari, a između ostalog par će se sigurno susreti još nekoliko puta kako bi riješili formalnosti oko papira.