Totalni cirkus: Bolestan i nemoćan, Alain Delon prisiljen je sudjelovati u mučnoj svađi svoje djece

Alain Delon uistinu je jedan najvećih glumaca svih vremena, i to ne samo u svojoj Francuskoj, već i šire. Njegov zamišljeni pogled, ledenoplave oči i dobar izgled, uz neprikosnoveni talent, učinili su od njega zvijezdu svjetskih razmjera, pa je tijekom karijere duge više od pola stoljeća snimio 90 filmova, od kojih su mnoge hvalili kritičari.

No nije mu samo kritika donijela slavu, već i milijuni ljudi koji su samo zbog njega hrlili u kinodvorane. Ipak, sav taj šušur i glamur danas je daleko iza njega, a on je u dobi od 88 godina, vidno oslabljen od posljedica moždanog udara koji je doživio prije pet godina, samo sjena one face za kojom su vrištale obožavateljice.