Tony Cetinski ispričao sve o transplantaciji kose: 'Svaki put je bolno, no idem do kraja...'

Pjevač Tony Cetinski pred kamerama IN Magazina progovorio je o crkvenom vjenčanju sa suprugom Dubravkom, a prvi put progovorio je i o transplantaciji kose i prisjetio se svojih kovrči koje su mu u mladosti bile zaštitni znak

'Ja ne znam, ali ovo u crkvi je bilo najbitnije. Ovo drugo je sve bilo za javnost, za vas da imate šta pisati, snimati, a ovo u crkvi je nama bilo najmilije. U crkvi je prvi put rekla da i to je taj jedini što najviše brojim, ovo drugo je sve bilo iskreno i sve super, ali ta crkva, to nam je pečat najvažniji, to je bio trijumf naše ljubavi i tu smo najsretniji bili. Nikad ne znaš što život nosi, ali kako smo ona i ja krenuli, sad će bit 10 godina, kao da smo prekjučer prohodali, stvarno se osjećamo svježe', rekao je Tony Cetinski i potom na pitanje osjećaju li još uvijek 'leptiriće u trbuhu od zaljubljenosti', rekao da su 'postali kondori'.

A onda se dotaknuo i teme koja je, kada je on u pitanju, u posljednje vrijeme mnogima zanimljiva. Riječ je o zahvatu, na koji se odvažio, a koji je sve popularniji među muškarcima. Riječ je naravno o transplantaciji kose, koja je upravo Cetinskom bolna točka budući da mu je cijelu mladost zaštitni znak bila duga, kovrčava kosa.

'Idem do kraja sad kad sam već stavio, napravit ću frizuru kao Don King, onaj boksački menadžer ili kao Kramer iz 'Seinfelda', ono ludo, jer meni se odmah kovrča pa ne znam šta ću s njom. Ja ne volim to fenirati, najsretniji sam bio kad sam imao ono za brijanje glave. Ćelav, još namažeš s kremicom lubanjicu....', kaže Tony Cetinski koji je potom opisao i proces:

'Svaki put je bolno kad je anestezija, ono kasnije ne osjetiš puno.'

Kako je rekao, supruga bi ga 'potjerala' na još neke zahvate, ne bi da mu transplantacija kose bude jedina. 'Još bi ona meni malo podbradak maknula, ali ja joj kažem da je to zaštitni znak nas Cetinskih, to je kao moj stari, tako da to teško dajem, ali za sve ona nađe....imaš to laserski danas, to ti je super! Ali nismo opterećeni kakva je vanjština nego što imaš unutra, na tome radimo najviše osim duševnog mira, moraš biti spojen na neku centralu, a najbolja centrala je Gospodin. Tako da smo s njim nekako pročistili svoju dušicu, iako nikad ne treba stat s čišćenjem dušice, treba je uvijek nekako gajiti i očuvati je u što boljem stanju!'