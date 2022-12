Tončica Čeljuska gušta daleko od Zagreba: Blagdane provodi u najboljem društvu

HRT-ova urednica i voditeljica hvaljene emisije 'U svom filmu', 2018. godine, na sam Božić postala je baka svoje prve unučice Amelie koju je rodila njezina starija kći Anuška. Kako 'cure' žive u Zurichu, prilika za zajedičko uživanje baš i nema svaki dan. No, zato je božićno vrijeme kao stvoreno za to

Pale su i neodoljive fotografije s unučicom. Ranije je pričala o tome kakav je osjećaj biti baka.

'Kad to shvatiš, možeš samo gledati to malo stvorenje koje je došlo, bez opterećenja, jer su roditelji već preuzeli svoje, i to je normalno. A ti samo uživaš u toj nesputanosti, ljepoti te čiste duše i potpune nepatvorenosti. Čisto je opuštanje biti s malom djecom i nakon roditeljskog iskustva nećeš to više kvariti nekim svojim pristupom, nego uživaš u tome kako se to dijete igra, kako s tobom razgovara, kako doživljava tebe i druge. Neusporedivo je. Osjećaj prema unuci najsličniji je onom kad se zaljubiš', izjavila je za Jutarnji list. Podsjetimo, osim Anuške, Tončica Čeljuska ima i mlađu kćer Tihanu koju je rodila 1998. godine.