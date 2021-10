Tonči Huljić komentirao je vezu svoje kćeri Hane s Petrom Grašom: 'Ako su oni sretni, onda smo Vjekoslava i ja sretni'

Vijest koja nikome nije promaknula zasigurno je ona o vezi najmlađe članica obitelji Huljić, 31-godišnja Hane i pjevača Petra Graše. Njihovu vezu sada je prokomentirao i Hanin otac, hitmejker Tonči Huljić

Naime 45-godišnji Petar Grašo i 31-godišnja Hana odnedavno su u ljubavnoj vezi, a ta vijest odjeknula ja na domaćoj estradnoj sceni. Sada je Hanin otac Tonči Huljić za Večernji list odlučio pojasniti svoj i stav supruge Vjekoslave Huljić o vezi njihove kćeri i Petra Graše:

'Razumljiv mi je interes medija po pitanju Hane i Petra, ali nikada se nisam javno referirao na privatan život i odnose, kako svoje obitelji, tako i izvođača s kojima radim. Tim više što i Petar i Hana imaju slične stavove prema prezentaciji osobnog života u medijima, a Petar je uz to i veliki obiteljski prijatelj. Ako su oni sretni, a koliko vidim jesu, onda smo Vjekoslava i ja sretni. Nadam se da će Petar uskoro uzeti time out od ovakvog tempa nastupa, kako bi priveli kraju snimanje pjesme koja ga čeka. Iskreno, nadao sam se da ćemo nakon 18 godina privesti kraju i novi CD, ali sada bih i s realizacijom pjesme bio sretan. Inače, svi ljudi koji uđu u naše živote, u njima i ostaju, i na to ne utječe agregatno stanje njihovih odnosa,' rekao je Tonči za Večernji list.