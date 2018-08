Tom Hardy s trudnom suprugom odselio iz Londona zbog opasne obožavateljice

Britanski glumac Tom Hardy trenutno je u slatkom iščekivanju drugog djeteta sa suprugom Charlotte Riley. Lijep životni period zagorčala mu je zaluđena obožavateljica koja ga ne prestaje uznemiravati i radi koje je s obitelji napustio rodni London

'On smatra da je to savršeno okruženje za odgajanje djece i podizanje obitelji', rekli su izvori bliski glumcu.

'To vam je kao da ste uspjeli doći na Everest. Bilo je pravo čudo da ste uopće preživjeli i došli do vrha. Želite li ponovno ići na vrh planine ili želite samo pronaći plažu. Što je to što vas dovodi do obrata? U ovim godinama osjećam da sam napravio dovoljno i da mi je dosta takvog života. Brutalno sam iskren i jednostavno želim nekakav drugačiji život', kazao je u jednom intervjuu zgodni glumac.