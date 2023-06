Tom Hanks otkrio nepoznate detalje sa snimanja 'Forresta Gumpa'

Gostujući u panel diskusiji The New Yorker Live, Hanks se prisjetio napora uloženog za ulogu Forresta Gumpa koja mu je donijela drugog Oscara. Kako otkriva, mukotrpan proces snimanja Forrestovog trčanja Amerikom otežavao mu je izvedbu u najvažnijim scenama filma.

‘Bio sam tako iscrpljen jer smo snimali dvadeset sedam dana zaredom. Sjećate li se kako je Forrest trčao po Americi? Pa, postoji samo jedan način da dobijete te scene, u tim danima. Morali ste odletjeti do prokletog mjesta, obući kostim, trčati sat i pol, zatim se vratiti, ući u avion, a zatim odletjeti u, recimo, New Hampshire, i sve to ponoviti. Tako da sam bio toliko iscrpljen da nisam znao što se događa. Scene na klupi u parku imaju oceane dijaloga, a snimili smo ih u dan i pol’, otkrio je.