Tko joj može zamjeriti? Nakon nesreće Calista Flockhart jasno je dala Harrisonu Fordu do znanja - s njim u avion ne ide!

Nakon što je 2015. godine Harrison Ford gotovo poginuo u avionskoj nesreći, dok je sam upravljao letjelicom, njegova supruga, glumica Calista Flockhart donijela je odluku da s njim više neće sjesti u avion

Legendarni 80-godišnji glumac, koji je nakon nesreće koju je doživio 2015. godine i iz koje je, na sreću, izašao tek sa slomljenom rukom i minimalnim ozljedama glave, priznao je kako je sve to itekako utjecalo na njegovu obitelj. Harrison Ford t ada je svoj avion, koji je izrađen još za vrijeme 2. svjetskog rata, morao na silu spustiti na golf terene u Santa Monici.

NITKO KAO ON

Susret sa smrću, koji je doživio Ford, nije se svidio danas 58-godišnjoj Calisti Flockhart , a sve je itekako utjecalo na njezinu odluku da više neće sjesti s njim u avion, barem ne dok on upravlja istim.

'Moja supruga više ne želi letjeti sa mnom u tim povijesnim avionima, no letjet će u drugima. Svakako ne želim da se opet moram oporavljati od takve vrste nesreće, jer to je sve bilo jako teško za mene i obitelj, iako sam se na kraju vratio letenju. Na tom avionu došlo je do mehaničkih problema za koje nisam mogao znati unaprijed, stoga bi se jednostavno moglo reći: 'S**nja se događaju.'', rekao je Harrison Ford koji je tijekom godina sakupio popriličnu kolekciju starih aviona.