Tko je Carrie Underwood? Pobjednica Američkog idola dobila je 'svojih pet minuta'

Upravo njoj pripala je čast koju je na inauguraciji Joea Bidena imala Jennifer Lopez . Nakon prisege Donalda Trumpa za 47. američkog predsjednika došao je trenutak da Carrie Underwood otpjeva patriotsku pjesmu 'America, The Beautiful'. Iako je glazba krenula, ista je nakon samo nekoliko taktova naprasno stala i onda je nastala - tišina.

Inauguracija Donalda Trumpa uistinu je bila za pamćenje, barem zbog pojedinosti koje smo imali prilike gledati u izravnom prijenosu, no ako će se o nekom, osim obitelji Trump i Muska, pričati onda je to 41-godišnja pjevačica Carrie Underwood.

Country zvijezda

Iako je u Americi poprilična zvijezda, u Hrvatskoj ona nema status kakav ima primjerice Jennifer Lopez ili Beyonce, možda i iz razloga što je riječ o country pjevačici, a country kao takav kod nas nije popularan. Rođena je 10. ožujka 1983. u Oklahomi te je djetinjstvo provela odrastajući na obiteljskoj farmi.

'Odrastanje na selu s roditeljima koji su me voljeli i u našoj crkvenoj obitelji definiralo je moje vrijednosti. Mali grad s mnogo dobrih ljudi ono je što me je pomoglo izgraditi kao osobu. Uspjela sam naučiti stajati čvrsto na zemlji i to mi je pomoglo da raširim krila', otkrila je svojedobno Carrie dodavši kako tako i odgaja djecu - nedjeljom idu na misu, a prije spavanja svi zajedno mole.

Glazbom se počela baviti od najranije dobi, a pjevala je u crkvi, ali i na školskim priredbama. Iako je 2002. upisala novinarstvo na sveučilištu Northeastern, dvije godine kasnije odustala je od svega i to zbog jednog poziva. Bio je to poziv na popularni show 'Američki idol'.

Miljenica gledatelja

Carrie ne samo da je prošla audiciju nego je na kraju, kao miljenica gledatelja, i pobijedila. Kao glavnu nagradu dobila je ugovor s diskografskom kućom 19 Recordings/Arista Records s kojima je snimila prvi album i 'osvojila svijet'. Prvi album prodan je u nevjerojatnih sedam milijuna primjeraka, a ona je ušla u povijest kao jedna od najuspješnijih sudionica ovog popularnog showa.