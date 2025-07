Thompsonov menadžer otkrio nepoznate detalje i poručio: 'Marko samo pjeva svoju pjesmu'

Prazne priče

Smatra da ništa sporno nema u njoj i da je ona bila budnica. Prisjetio se 2000. godine kad su došle 'sile tame i pokušale je zabraniti', te raznih prijava no i da je 2019. završilo pravomoćnom presudom. Naglasio je da je to 'stih pjesme koji je u njoj od početka' da je legitimna i ozakonjena te da je zabranjena, pjevač bi to sigurno poštovao.

'Sigurno je bilo onih koji su tražili i ustaške kape. Marko nikad nije pozdravio sa 'Za dom spremni', on samo pjeva svoju pjesmu, onda neki dobiju zadatak da to recikliraju i vrte, ali to su prazne priče. Svi se ponosimo koncertom, o koncertu su pisali svi i tako promovirali Hrvatsku kojoj je svaka promocija dobrodošla. Umjesto da smo ponosni, plasira se vijest o ustaškom derneku iz poriva mržnje. To nam ne treba i žao mi je', izjavio je menadžer za Večernji list.