The Stranglers stižu na najljepšu pozornicu Jadrana!

The Stranglers, jedna od najcjenjenijih i najutjecajnijih britanskih grupa u Šibenik stiže 21. kolovoza u sklopu turneje kojom su obuhvatili brojne svjetske pozornice, među kojima je i ona na Tvrđavi sv. Mihovila!

Oformljeni sredinom sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća The Stranglers su na samom početku karijere u kratkih 13 mjeseci objavili čak tri albuma na kojima su se našli hit singlovi Peaches i No More Heroes. Angažirani, rječiti i sugestivni tekstovi uz melodične skladbe upotpunjene agresivnim, beskompromisnim i buntovnim stavom učinili su ih jedinstvenom pojavom na glazbenoj sceni. Karakterističnim i nepredvidljivim stilom temeljenim na koketiranju s raznim glazbenim žanrovima osvojili su mainstream rock scenu i postali pioniri novovalnog zvuka.

U preko četrdeset godina izdali su 17 albuma, dok su im svjetsku slavu donijeli hitovi Always The Sun i Golden Brown. Slove za jedan od najdugovječnijih britanskih bendova, a trenutno usporedno sa svjetskom turnejom obilježenom brojnim rasprodanim nastupima pripremaju novi album. Svi koji se nađu na najljepšoj pozornici Jadrana uživo će se uvjeriti u glazbeni talent i bezvremensku kvalitetu njihovih pjesama.

Za obožavatelje benda koji su ujedno korisnici Mastercard® i Maestro® kartica stiže dobra vijest! Oni ostvaruju ekskluzivno pravo na kupnju ulaznica od srijede, 5. lipnja, na ulazima tvrđava sv. Mihovila i Barone, u City Pointu (Don Krste Stošića 1) i online sustavu Eventim.

Ostalima će ulaznice biti dostupne od petka, 7. lipnja na navedenim prodajnim mjestima, uključujući i online sustav Croatia Tickets. Ograničen broj ulaznica bit će dostupan po cijeni od 330 kuna, dok će kasnije cijena narasti na 350 kuna.

Za sve one koji ulaznice plate Mastercard i Maestro karticama osiguran je popust od 10% pri kupnji na svim prodajnim mjestima šibenskih tvrđava i online sustavima Eventim i Croatia Tickets, tijekom cijelog prodajnog razdoblja.

Kao i za svaki dosadašnji koncert Tvrđava kulture je u City Pointu osigurala popust od 10% za vjerne članove Kluba prijatelja (individualnim članovima na jednu, a obiteljskim na kupnju dvije ulaznice). Na istom mjestu Vlasnici Addiko Bank kartica ostvaruju 5% popusta pri kupnji ulaznice.