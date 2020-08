The Slow Readers Club u Tvornici kulture

Gotovo godinu dana nakon prvog uplaniranog datuma, u petak 23. travnja 2021. izvrsna mančesterska četvorka The Slow Readers Club stiže u Tvornicu kulture. Bend je u Zagreb trebao stići u travnju ove godine, ali je kompletna turneja iz razumljivih razloga otkazana

Otkazivanje turneje srećom nije poremetilo planove objave albuma, pa su tako The Slow Readers Ckub u ožujku izbacili izdanje “The Joy Of The Return“ koji se pokazao kao njihov najbolji i najuspješniji rad dosad. Album je ulovio 9. mjesto britanske top liste nadmašivši prethodnu, hvaljenu ploču “Build A Tower“.