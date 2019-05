The Slow Readers Club stižu u zagrebačku Tvornicu kulture

The Slow Readers Club, izvrsna mančesterska četvorka, stiže u zagrebačku Tvornicu kulture u subotu, 18. svibnja u sklopu velike europske turneje na jedini nastup u regiji

Odličan niz za bend The Slow Readers Club počeo je 2018. koju su završili rasprodanim nastupima u O2 Apollu u Manchesteru, londonskoj Scali i dvorani School Of Art u Glasgowu. Bio je to sjajan kraj sezone u kojoj su objavili album 'Build A Tower' s kojeg je skinuto 4 singla, a album je završio na UK Top 20 ljestvici. Svirali su na brojnim festivalima u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Italiji i Nizozemskoj te se čak uputili na dva nastupa u Kini. Na najvećoj turneji do sada bend staje 18. svibnja u Tvornici.

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 50 kn. Na dan koncerta za ulaz će trebati izdvojiti 70 kn. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), sva prodajna mjesta Eventima i online na www.eventim.hr.