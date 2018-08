The Picturebooks i The Inspector Cluzo se pridružuju grupi Clutch u Zagrebu

Grupe The Picturebooks i The Inspector Cluzo nastupit će uz legendarni Clutch u zagrebačkoj Tvornici kulture 9. prosinca

Program u Tvornici otvorit će sjajan njemački alt rock / blues dvojac Fynn Claus Grabke i Philipp Mirtschink ili kraće The Picturebooks koji će predstaviti pjesme sa svoja četiri studijska albuma, ali ponajviše s onog prošlogodišnjeg izdanja 'Home Is A Heartache'.

Poslije Clutcha na pozornicu će se popeti izuzetan francuski soul / funk'n'roll bend The Inspector Cluzo. Bend koji je na sceni prisutan već više od desetljeća objavio je pet albuma, a šesti, 'We The People Of The Soil' izbacit će 26. listopada.