The Ocean i Rosetta stižu u klub Močvara

Fantastičan combo berlinskih The Ocean i filadelfijske Rosette stiže u klub Močvara 17. studenog

Berlinski The Ocean, još znani i kao The Ocean Collective, spadaju u red najutjecajnijih i najuglednijih europskih progressive/sludge metal bendova. Grupa skupljena 2000. godine oko gitarista Robina Stapsa izuzetno je diskografski aktivna s više od desetak dužih i kraćih izdanja od kojih će ono najnovije, split EP 'The Quiet Observer' s japanskim Monom, biti objavljeno 23. listopada.