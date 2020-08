The Frajle i Mia Dimšić razgalili srca ljubitelja dobre svirke u Šibeniku

Novosadska četvorka The Frajle gostovale su na šibenskoj Tvrđavi Sv. Mihovila s posebnom gošćom, Mijom Dimšić

Marija Mirković, Nataša Mihajlović, Jelena i Nevena Buča, svojim obradama, ali i autorskim pjesmama oduševljavaju brojne fanove još od 2009. godine. Suradnja s Mijom Dimšić, glazbenom zvijezdom, sjajnom kantautoricom i višestrukom dobitnicom nagrade Porin, nešto je što je publika s nestrpljenjem čekala, a pjesma 'Gledaj me u oči' je pjesma koja će sigurno osvojiti mnoga srca diljem regije.

The Frajle i Mia svojom se energijom, razigranošću i talentom izdvajaju od ostatka glazbene scene i upravo ih to čini autentičnima i zato njihova suradnja predstavlja pravo osvježenje.

Koncertna suradnja The Frajli i Mije započela je prošlog prosinca kada su The Frajle gostovale na Mijinom koncertu u Lisinskom. Trebala se nastaviti nekoliko mjeseci kasnije, u svibnju, na tri rasprodana koncerta The Frajli Lisinskom, ali zbog epidemioloških mjera koncerti su odgođeni za jesen.