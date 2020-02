The Boomtown Rats - Svjetska premijera novog albuma u Tvornici kulture

Veliko gostovanje Boba Geldofa i njegovih The Boomtown Ratsa, u dogovoru s menadžmentom benda, prebacuje se u našu najveću koncertnu dvoranu – Tvornicu kulture u Šubićevoj. Datum novog susreta kultnog britanskog benda s ovdašnjom publikom ostaje isti, subota 14. ožujka, što je ujedno i svjetska live premijera njihovog novog studijskog albuma „Citizens Of Boomtown“.

Nakon 36 godina grupa The Boomtown Rats objavljuje album koji će službeno biti pušten na dan prije zagrebačkog koncerta. „Citizens Of Boomtown“ sadrži deset novih pjesama koje predstavlja izvrstan retro singl „Trash Glam Baby“. Publika u Zagrebu imat će tako priliku prva u svijetu čuti nove skladbe samo dan nakon svjetskog datuma izlaska, na prvom samostalnom Boomtown Rats koncertu u 2020. godini. Prije Hrvatske bend će se nastupiti na Great British Alternative festivalu s izvođačima kao što su Sham69, The Undertones i Glen Matlock, dok svi solo nastupi dolaze nakon Tvornice kulture. Paralelno s albumom u prodaji će se naći Geldofova knjiga „Tales Of Boomtown Glory“ prepuna priča iz povijesti benda.