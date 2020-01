Televizijski veteran otvorio nam je dušu i otkrio kako su ga dirnule 'dvije Hrvatske' koje je otkrio snimajući dokumentarac o iseljavanju, kakav krimić priprema, što sluša i tko ga inspirira

HRT je početkom prosinca počeo prikazivati 'Opstanak', novi dokumentarni serijal o demografiji. Riječ je o projektu Dubravka Merlića koji se pojavljuje u višestrukoj ulozi – kao autor projekta, koscenarist, producent serijala i voditelj. Nakon 12 godina to je ujedno svojevrstan Merlićev povratak na ekrane Hrvatske televizije. Tim povodom razgovarali smo s nagrađivanim profesionalcem koji je zahvalan kao sugovornik bilo da govorimo o demografiji, toj za njega gorućoj temi u državi, ili pak stanju u domaćim medijima. Prisjetili smo se i nekadašnjih vremena, u kojima je početkom 90-ih sa svojom generacijom kreirao novinarsku scenu, a dotakli smo se i neizbježne teme aktualnih predsjedničkih izbora

Ono što nam je bio najveći izazov to je da materijali snimljeni na terenu budu istiniti te da ih složimo u televizijsku strukturu koja će biti, da tako kažem, komforna za gledanje. Budući da je riječ o epizodama koje traju 52 minute, što je jako komplicirano trajanje za TV dokumentaristiku, morali smo to napraviti tako da to ljudi mogu gledati, prihvatiti, emotivno obraditi, disati, a ne da ih opteretimo s previše nestrukturiranih informacija. Glavna karakteristika formata je da je riječ o 10 do 12 dokumentarnih mikrocjelina po epizodi, a koje se vežu tematski i geografski. Ono što je najvažnije jest da su svi naši sugovornici na terenu bili iskreni i istiniti. Na nama je bilo da ih ne iznevjerimo u postprodukciji…

Nakon pet emisija koje smo emitirali mogu reći da je naš koncept uspio jer su pohvale gledatelja koje dobivamo brojne i dirljive, a vidim da je i struka zadovoljna. Primio sam nekoliko lijepih čestitki kolega, a posebno su me razveselile one Roberta Knjaza i Darija Vincea, što je jako važno jer pokazuje da smo u tom segmentu domaće produkcije napravili neki pozitivan iskorak. U svemu tome poklopilo se da su naša ideja i vizija sjele u pravi trenutak, kad su gledatelji bili spremni i zainteresirani gledati tako osmišljen projekt. Tu moram reći da je uz nas trojicu scenarista velik i važan dio posla obavila naša predana produkcijska ekipa. U njoj su Ivan Sikavica kao redatelj, Matej Merlić kao izvršni producent i skladatelj, Ante Cvitanović kao direktor fotografije i Ivor Šonje kao montažer.

Mene je ta tema okupirala već dulje vrijeme, a posebno me zaintrigirala nakon što sam shvatio koliko je dramatičan stampedo koji je nastao nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Tema mi je bila zanimljiva i poticajna, ali sam znao da moramo naći pravi način da tu temu koja je osjetljiva i višedimenzionalna pretvorimo u neki format primjeren televizijskom mediju. Jer tu je puno statističkih podataka, a televizija ne trpi brojke. Onda sam polako sa svojom ekipom, koscenaristima Željkom Matićem i Stjepanom Štercom, došao do toga da se najviše fokusiramo na ljudske sudbine i da konačno vidimo te ljude koji 'žive' demografske probleme te da minimalno, u onoj mjeri koliko je potrebno, stavljamo izjave eksperata i podatke.

Koji su najčešći razlozi za odlazak iz Hrvatske?

Prvi razlog je uvijek ekonomski, no taj ekonomski je kod nas povezan s drugim najvažnijim razlogom, a to su nepravde u društvu. Naši sugovornici spominju korupciju, nemogućnost da napreduješ i ostvariš se sukladno svojim sposobnostima. To je ono kad ljudi kažu da u Hrvatskoj 'nije bitno što znaš, nego koga znaš' i time neki način šalju jasnu poruku političkim elitama jer nisu uspjele napraviti transparentan sustav koji omogućuje svim pojedincima da imaju ravnopravne šanse za napredak. Drugi zaključak do kojeg smo došli je da Hrvatska nije ni regionalno ravnopravna jer sve što je vezano uz turizam - priobalje, obala, zaleđe - funkcionira. Zagreb, kao centar, također odlično funkcionira. No, s druge strane, ostatak Hrvatske, skoro dvije trećine hrvatskog prostora je u iznimno teškoj, pa i tragičnoj situaciji. To se posebno odnosi na Slavoniju i Baranju - gotovo je nevjerojatno da tako izuzetno potentan kraj nema koncept za to kako da se razvije. Ako tu ne napravimo nešto, disbalans između te 'dvije Hrvatske' bit će sve veći.

U najavi emisije rekli ste da 'demografi i drugi stručnjaci detektiraju probleme i pokušavaju ponuditi rješenja'. Kakva su konkretna rješenja ponudili?

Zapravo smo u sedmoj, zaključnoj epizodi, koja će se emitirati 13. siječnja, napravili našu analizu koja je dovela do toga što treba napraviti. Neću ići u detalje, ali mogu reći glavnu tezu. Važno je napraviti ekonomski transparentan i neovisan sustav i kao nekakve primjere zemalja koje su to napravile uzeli smo Irsku, a koja je po nekim elementima osamdesetih godina bila daleko ugroženija od Hrvatske unutar Jugoslavije. Uzeli smo i Sloveniju, koja je imala postsocijalističku tranziciju i koja je napravila stabilan ekonomski sustav. Ta emisija nudi neke zdravorazumske ideje za to kako da se nešto pomakne, samo je pitanje tko će i kada to napraviti.