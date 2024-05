'Taylor Swift je moj heroj; evo što je napravila za mene i moju djecu'

Poznata glumica ne krije kako je iza nje turbulentan razvod od supruga Joea Jonasa s kojim ima dvoje djece, no Taylor joj je puno pomogla dok je prolazila, kako je sama rekla, najteže trenutke u svome životu.

Prošle su godine boravile u Taylorinu njujorškom stanu nakon što je njezin sad već bivši suprug Joe Jonas podnio zahtjev za razvod. Prošlog rujna, kada je Jonas podnio zahtjev za razvod nakon četiri godine braka, našla se u New Yorku bez smještaja za nju i njezinu djecu, kćeri Willu i Delphine. Kad je zapitala Taylor zna li da netko iznajmljuje nekretnine, na njezino veliko iznenađenje slavna pjevačica odmah joj je ponudila svoj stan i to besplatno!

'Taylor je za mene bila apsolutni heroj. Nikad nikome nisam bio zahvalniji nego njoj jer nam je tad pružila dom. Ona stvarno ima zlatno srce', rekla je S. Turner.

Zanimljivo je da je Swift davne 2008. godine par mjeseci bila u vezi s Joeom Jonasom te je čak napisala pjesmu o njihovoj kratkotrajnoj romansi, 'Forever & Always', objavljenu na albumu Fearless, no djevojkama to nikad nije predstavljalo problem.

Inače, Taylor Swift trenutno nastupa na europskom dijelu svoje turneje Eras Tour, koja je započela ranije ovog mjeseca s četiri nastupa u Parizu, iznenadivši obožavatelje ažuriranom set listom koja uključuje pjesme s njezinog posljednjeg albuma. Taylor pak nastavlja svoju turneju u Solni u Švedskoj, 17., 18. i 19. svibnja.