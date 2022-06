Tarik Filipović u novom španjolskom filmu glumi vaterpolsku legendu: ‘Zvao me sto puta tijekom snimanja, tražio silu detalja‘

Glumac i voditelj snimio je španjolski film '42 sekunde' u kojem je glumio Dragana Matutinovića, legendarnog splitskog trenera koji je Španjolce doveo do prve olimpijske medalje, a sada je objavljen i trailer spomenutog filma

Film je sniman u Barceloni i Andori, a objavljen trailer pokazuje kako se Tarik i više nego odlično snašao u u ulozi. 'Bacio sam se u ovaj film 'na glavu', gomila teksta na španjolskom jeziku, jeziku koji sam uvijek slušao sa zadovoljstvom, ali govorio nikada. Svakodnevni rad s profesoricom Sandrom Bošnjak, golema podrška i ljubav ekipe na setu filma i - uspjeli smo. Tih mjesec i pol dana života ću pamtiti po predivnoj energiji filmske ekipe, puno strpljenja, podrške, smijeha, po ljudima koje ću rado opet vidjeti..., rekao je Tarik za Slobodnu Dalmaciju te otkrio da će premijera filma biti 1. rujna u Barceloni.

Dragan Matutinović za Slobodnu Dalmaciju kaže kako će film krenuti u prikazivanje dan nakon premijere, 2. rujna, te da 'gori od želje da vidi kako je to ispalo'. Otkrio je i kako ga je Tarik zvao više puta, tražeći savjete za što vjernije tumačenje uloge. 'Tarik je veličina, pravi glumac, rekao bih baš faca. Nisam mu trebao tumačiti. Vidjeli smo se jedan put. Kasnije me zvao, brat bratu sto puta me nazvao tijekom snimanja u Barceloni i Andorri. Tražio je od mene svu silu detalja,' otkrio je za Slobodnu Dalmaciju.