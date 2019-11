Tajnu je čuvala sve do sada: Ashley Graham pred milijunskim auditorijem otkrila spol djeteta

Ona je najpoznatija plus size ljepotica na svijetu, a uskoro će svojoj tituli manekenke dodati još jednu. 32-godišnja Ashley Graham sa svojim suprugom Justinom Ervinom u siječnju očekuje rođenje njihovog prvog djeteta, a tim povodom gostovala je i u showu kod Ellen Degeneres, gdje je otkrila i dobro čuvanu tajnu

Iako su do sada spol njihovog još nerođenog djeteta znali samo njima bliski ljudi, 32-godišnja Ashley Graham sada je sve odlučila podijeliti s javnošću i to gostujući u talk showu Ellen DeGeneres. Najpoznatija plus size ljepotica na svijetu, koja će u siječnju prvi puta postati majka, tijekom odgovaranja na brza pitanja otkrila je da u njihov dom stiže - sin.