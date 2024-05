Taj žiri Eurosonga nije baš uvijek onakav kakav bi čovjek htio i očekivao, ali što možemo

'Što bih ja sad trebao nešto reći? Očekivao sam dvadeset ljudi na aerodromu i ovdje stotinjak. Hvala vam lijepa', rekao je te se rasplakao. 'Dali smo sve od sebe, mislim da ste vi to primijetili. Mi smo samo klinci i nadam se da smo dokazali da možeš sam doći na visoku razinu. Sve smo sami radili', dodao je.

'Baš sam razgovarao s Markovim roditeljima, vidim da je s njime Emilija Kokić, koja je '89. s grupom Riva dovela tada Eurosong u Zagreb. Marko se rodio šest godina nakon toga, '95. godine. Vidite po broju ljudi koji su došli na trg i po općem ozračju da je ovo fantastičan uspjeh i da ljudi vole ovako neposredne, iskrene, izvorne ljude kao što je on. Jednostavne i pristupačne. Marko mi djeluje još zreliji nego što je. Danas ima 28 godina i mislim da je sjajan', ocijenio je premijer.

Prokomentirao je i osvojeno drugo mjesto, rekavši da je i ono pobjeda. 'Publika je rekla svoje, a to je najvažnije. Taj žiri Eurosonga, koliko sam ga ja pratio zadnjih godina, nije baš uvijek onakav kakav bi čovjek htio i očekivao, ali što možemo. To je tako. Nemamo mi nikakav utjecaj na to. Bilo bi lijepo da je i žiri potvrdio ovo što govori publika, ne samo u Hrvatskoj, nego i diljem Europe, I drugo mjesto je pobjeda', rekao je premijer koji je Eurosong pratio kod kuće s obitelji.