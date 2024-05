Eurosong veteranke: Maja Blagdan misli da smo još i dobro prošli, a Sanja Doležal nije razočarana

Ne prestaje se pričati kako je Hrvatska na ovogodišnjem Eurosongu pokradena. Naš predstavnik Baby Lasagna i njegova pjesma 'Rim Tim Tagi Dim' uvjerljivo je vodila na kladionicama, no na kraju je pobjeda pala u ruke Švicaraca Nema koji je svoju zemlju predstavio pjesmom 'The Code'.

'Ishod je fantastičan, stvarno je to veliko uzbuđenje. Žao mi je i to jako što nismo taj još jedan koračić uspjeli napraviti. Ali, evo ja mislim da je i ovo fenomenalno, da nemamo što biti nezadovoljni ili žalosni. Svaka čast,' rekla je Maja Blagdan za Jutarnji list.

No, naše dvije poznate pjevačice, Sanja Doležal i Maja Blagdan , koje su obje pjevale na pozornici Eurosonga kažu kako nisu razočarane drugim mjestom koje je osvojio Baby Lasagna.

Maja Blagdan je pjesmom 'Sveta ljubav' 1996. godine prva Hrvatskoj na Eurosongu donijela sve do sada najviši plasman - četvrto mjesto. A dodala je kako je itekako vidljiv disbalansa u ukusu žirija i publike. 'Mislila sam da će biti puno gora situacija, dobro je sve ovo skupa ispalo,' kaže. Istaknula je i kako je ova situacija sada veliki zalet za Baby Ladagnu, ali da konačni rezultat ovisi o njegovim afinitetima i željama.

Sanja Doležal s grupom Novi fosili za tadašnju Jugoslaviju osvojila je četvrto mjesto 1987. godine pjesmom 'Ja sam za ples'. 'Nisam razočarana, dapače jako sam sretna. To je definitivno najveći uspjeh Hrvatske do sada. Pokazalo se da žiri misli drugačije od publike, ali najviše bodova od publike to je velika, velika stvar. Za dlaku je izmaknula pobjeda, mislim da je definitivno Marko zaslužio biti prvi, ali eto…Dogodilo se,' kaže Sanja za Jutarnji list.