Sylvester Stallone posljednji put u akcijskom hitu

Dobro provjereni recept za nezaboravnu akciju, Sylvester Stallone u legendarnoj ulozi Ramba, 26. rujna vraća se na velike ekrane! U najnovijem nastavku Rambo: Do zadnje kapi krvi pratimo Johna Ramba na putu osvete i suočavanja s prošlošću te uzbudljivu bitku s opasnim meksičkim narko-kartelom

„Prošlo je deset godina otkako smo posljednji put vidjeli Ramba", potvrđuje Stallone. Odavno se povukao iz društva, ali čini se da sada želi postati dio njega. Primljen je u obitelj koju voli i želi se brinuti o njima. Nešto drugačiji početak filma, nego u prijašnjim nastavcima, ali uz jednaku dozu uzbuđenja i akcije, prikazuje nam Ramba koji zbog osvete napušta miran, obiteljski život na ranču i kreće u nemilosrdnu bitku kako bi spasio one do kojih mu je najviše stalo. Nakon što je godinama živio po zabačenim kutovima svijeta, Rambo je donio sudbonosnu odluku da se vrati u SAD, gdje smo ga posljednji put vidjeli kako hoda prašnjavom stazom do ranča s konjima i prolazi pored zahrđalog poštanskog sandučića sa svojim prezimenom. John Rambo se napokon vratio kući. U njegov život ulaze Maria, mlada djevojka koju je odgajao kao svoju kćer, njezina unuka Gabriela koja za Ramba predstavlja sve ono dobro na svijetu. Kada idilu prekine Gabrielin odlazak u Meksiko u potrazi za biološkim ocem, te njezina otmica, Rambo kreće u nemilosrdnu borbu za Gabrielin spas.