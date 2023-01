Svi su ludi za 'whodunnit' filmovima i serijama

Donosimo sve što trebate znati o popularnom žanru i odlične preporuke koje su dostupne na Pickbox NOW streaming usluzi

Zadnjih par godina interes za true crime i murder mystery sadržajima naglo je porastao, a time i potražnja za 'whodunit' filmovima i serijama. Skraćenica 'whodunnit' ili 'Who [has] done it?'(hrv. Tko je to učinio?) je kolokvijalni naziv za vrstu detektivskog žanra. Glavni cilj je riješiti jednu zagonetku – tko je počinio kriminalni čin? Ponekad je to ubojstvo, prijevara, krađa, zavade kartela i sl.