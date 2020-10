Svi bruje o njezinom nastupu: Mlada zvijezda prozvala Donalda Trumpa u svojoj novoj pjesmi

Demi Lovato (28), pjevačica i glumica koja se proslavila još kao tinejdžerica u Disneyjevoj seriji 'Sonny with a Chance', nastupila je na dodjeli na nagrada Billboard i izazvala lavinu komentara

'Commander in Chief, honestly / If I did the things you do / I couldn't sleep, seriously / Do you even know the truth?', otpjevala je s pozornice za klavirom slavna glazbenica.

Balada snažne političke poruke izazvala je brojne reakcije koje se ne stišavaju.

Uoči predsjedničkih izbora koji će se održati 3. studenoga, američko društvo nikada nije bilo toliko podijeljeno te mnogi slavni Amerikanci ovih dana pozivaju svoje sunarodnjake kako ne smiju bojkotirati izbore.

Nova pjesma Demi Lovato nastala je u suradnji s bratom glazbene senzacije Billie Eilish Finneasom O'Connellom, a pjesmom su uputili otvorenu poruku o važnosti političkih promjena.