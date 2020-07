Sve su glasnija šuškanja o razvodu Kim Kardashian i Kanye Westa

Veza Kanye Westa i Kim Kardashian, prema riječima izvora bliskih slavnom paru, bliži se kraju. Iako su se uvijek javno podržavali tijekom uspona i padova u braku, posljednjih nekoliko godina krenuli su u zasebnim smjerovima

'Kim i Kanye su se raspali i razmišljaju o razvodu. Iako se bezuvjetno vole, tijekom godina došlo je do točke pucanja i sve je otišlo predaleko da bi svoj brak uspjeli spasiti. Njima nije strana borba za svoju ljubav no sada nastoje održati dobre odnose kako bi zajednički mogli skrbiti o svojih četvoro djece', izjavio je izvor blizak paru u razgovoru za američki Entertainment Tonight.

Slavna 39- godišnja reality zvijezda nakon svog javnoga obraćanja, prema riječima izvora bliskih paru, danas u velikoj mjeri idući potez prepušta suprugu.

'Kim i njezina obitelj voljeli bi da Kanye zatraži pomoć i posjeti medicinske stručnjake koji su mu i prije pomogli u borbi s bipolarnim poremećajem, no slavni reper i dizajner trenutno odbija bilo kakvu pomoć. Kim mu daje dovoljno prostora jer ga ne želi uznemiravati, a do sada mu je nekoliko puta pokušala pomoći ', riječi su izvora bliskih paru Kardashian –West.

Kako se doznaje nova sezona reality emisije 'Keeping Up With The Kardashians', koja se trenutno snima, na zahtjev Kim neće uključivati priču o mentalnom zdravlju njezina supruga koji se trenutno nalazi na svom ranču u Wyomingu na kojemu su ga ovih dana, između ostalih, posjetili poznati prijatelji poput komičara Davea Chapellea i poduzetnika Damona Dasha kako bi mu pokušali pružiti pomoć.