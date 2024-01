Sve je iznenadio priznanjem: Michael Bolton blagdane će pamtiti po ovome

View this post on Instagram

'Zahvaljujući nevjerojatnom medicinskom timu, operacija je bila uspješna. Sada se oporavljam kući i okružen sam ogromnom ljubavlju i podrškom svoje obitelji', dodao je.

Bolton se proslavio baladom 'How Am I Supposed To Live Without You', koja je objavljena 1990. i s kojom je stigao do 4. mjesta na britanskoj glazbenoj ljestvici.