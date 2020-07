Svaka njihova suradnja iznova zaintrigira javnost: Evo što o prirodi svog odnosa sa Stjepanom Hauserom kaže Lola Astanova

Lijepa uzbekistanska pijanistica Lola Astanova odbacivala je već ranije svaku privatnu povezanost s našim violončelistom Stjepanom Hauserom, no kako svako malo javnost zaintrigiraju novom suradnjom, morala je o tome govoriti ponovno

Astanova je u svijetu priznata kao pijanistica, ali teško je ostati ravnodušan na njenu pojavu. Zbog čestih suradnji, ali i međusobne kemije koju vjerno dočaravaju snimajući spotove, Uzbekistanku se stalno povezuje s našim violončelistom Stjepanom Hauserom.

Gostujući nedavno u Zadru, Astanova je za In Magazin ponovno govorila o prirodi njihovog odnosa.

'Napravili smo taj projekt skupa, nekoliko videa i bili su iznimno uspješni. Imali su milijune pregleda. To je bila eksplozija klasičnog i crossover svijeta. Nakon toga on se bavi svojim stvarima, ja svojim. Bila je to samo glazba. Nije bio privatni odnos', rekla je za In Magazin Astanova.