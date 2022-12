Supruga i kćeri Siniše Mihajlovića sve su ganule emotivnim objavama

Od Siniše Mihajlovića, legendarnog srpskog nogometaša rodom iz Vukovara, emotivnim objavama na društvenim mrežama oprostila se supruga i kćeri

Posebno emotivna bila je objava Sinišine kćeri Viktorije.

‘Teško je tata. Teško. U ovom trenutku ogromne patnje trebam samo tvoj zagrljaj. Ne bilo kakav zagrljaj, tvoj. Pomiješan s tvojim parfemom, koji je, kao i tvoja duša, ostao. I svatko tko te poznaje zna na što mislim. Nemoguće je prihvatiti sve ovo, ali snagu nalazim u neizmjernoj ljubavi koju ste mi pružili u ovim godinama zajedničkog života, toliko snažnoj da će me pratiti do kraja mojih dana. Nakon što sam otkrila tvoju sudbinu, zahvaljujem ti što sam te imala uz sebe ove godine, u kojima si mi dao sve, sve što je otac mogao dati kćeri, čak i mnogo više. Volio si me neizmjerno, svom snagom koju si imao. Čuvao si me od svega, svih i svačega. Bio si previše. Previše za mene. Previše za nas. Previše za sve. Moje srce je danas slomljeno, slomljeno. Duši mi je sve gore, i ne mogu dalje pričati o mom super heroju, za mene tata, za vas Siniša Mihajlović. Previše boli, previše. Volim te tata, uvijek, uvijek, uvijek, uvijek. Vikat ću ti to svaki dan, uvjerena da će moj vapaj doprijeti do tamo. Nikada nećemo biti razdvojeni. Zbogom tata, moja velika i neizmjerna ljubavi. Obećaj mi da ćeš mi javiti, još te toliko trebam’, napisala je.

Viktorija je ocu posvetila i knjigu 'Siniša, moj otac', u kojoj je opisala i teške obiteljske trenutke nakon dijagnoze leukemije.