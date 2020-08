Suprotnosti se privlače: Ove su holivudske zvijezde ljubav i sreću pronašle s javnosti nepoznatim partnerima

Iako u Hollywoodu prevladava mišljenje da zvijezde uglavnom izlaze sa zvijezdama te da se slava najbolje podnosi uz nekoga tko zna što ona nosi, postoje parovi koji su nam dokazali da se privlače upravo suprotnosti

Mnogo je primjera slavnih glumaca i glumica, modela, sportaša i pjevača koji su svoje životne partnere pronašli u istoj branši. Povezala ih je slava i pojavljivanje na zvjezdanim događanjima. No ima izuzetaka koji su svoje supružnike upoznali sasvim nenadano, na najmanje očekivanim mjestima i situacijama. Ovo su poznate ličnosti koje su u sretnim i skladnim brakovima s javnosti nepoznatim partnerima.

Luciana Barroso i Matt Damon Luciana Barroso i Matt Damon jedan su od primjera nevjerojatne iskre koja se dogodila sasvim spontano. Zgodna i vatrena Luciana radila je kao konobarica u Miamiju kad se u njezinom baru jedne večeri pojavio dobro poznati glumac Matt Damon. 'Doslovno sam je ugledao u gužvi u daljini i evo, danas, osam godina kasnije, imamo četvero djece i supruga mi je', našalio se jednom prilikom Damon. Luciana i Matt vjenčali su se na intimnoj ceremoniji na karipskom otoku St. Lucia u travnju 2013. U skladnom su braku te imaju četvero djece.

Anne Hathaway i Adam Shulman Svoju je srodnu dušu među običnim smrtnicima upoznala glumica Anne Hathaway u Palm Springsu 2008., tijekom filmskog festivala. Adam Shulman je draguljar koji je prije toga radio s brojnim poznatim osobama. Između glumice i draguljara već se nakon nekoliko minuta razgovora rodila nevjerojatna kemija. 'Od prvog trena znala sam da je on osoba s kojom ću provesti život, ljubav mog života i bila sam odmah spremna na vjenčanje', rekla je Hathaway kad su je upitali kako je znala da je Adam onaj pravi. Vjenčali su se u rujnu 2012., godinu dana nakon što je Shulman kleknuo s golemim dijamantnim prstenom. Danas su sretni roditelji dvoje dječice.

Jerry Seinfeld i Jessica Sklar Planetarno popularni Jerry Seinfeld svoju je današnju suprugu, s kojom je u braku 21 godinu, upoznao u teretani. Tada mlada Jessica Sklar stigla je na svoj uobičajeni trening, a dok je punila bocu vode, prišao joj je Jerry i osvojio je svojim najvećim adutom - humorom. 'Bila sam u toj nekoj čudnoj i depresivnoj fazi u to vrijeme. Iako prvotno nisam bila zainteresirana, Jerry me uspio nasmijati i tako sam mu dala prostora da provodimo sve više i više vremena skupa', prisjetila se njihovog upoznavanja Jessica Seinfeld, a u to vrijeme radila je kao PR konzultantica za Tommyja Hilfigera.

Osim toga, u to je vrijeme mlada i ambiciozna Jessica bila u braku s Ericom Nederlanderom, sinom poznatog kazališnog producenta. Ubrzo nakon što je upoznala Seinfelda, Jessica je predala papire za razvod. U novi brak s komičarem i producentom ušla je 1999., a danas su roditelji troje djece. Reese Witherspoon i Jim Toth U skladnom je osmogodišnjem braku i Reese Witherspoon s agentom Jimom Tothom. Upoznali su se tijekom jednog kućnog partyja, kada se Tim ponio poput pravog zaštitnika prema poznatoj holivudskoj slatkici. Spasio ju je od napadnog i pripitog udvarača, a samim time i osvojio. Godinu kasnije bili su u braku.

Patrick Dempsey i Jillian Fink Zgodni doktor s malih ekrana Patrick Dempsey svoju je voljenu oženio davne 1999. te su i danas u braku s troje predivne djece. Upoznali su se u frizerskom salonu 1994. koji je posjedovala upravo Jillian Fink. 'Kada sam vidjela da imamo zakazan termin za Patricka Dempseyja, mislila sam da je neka šala, no kada se on stvarno pojavio, bila sam u blagom šoku. Istovremeno, bila sam jako polaskana, a on je tada bio tako sladak i zgodan', rekla je Jillian. Pune tri godine Patrick je dolazio na frizuru, a onda su oboje shvatili da između njih postoji kemija. Glumac se razveo od svoje tadašnje supruge, a Jillian prekinula vezu u kojoj očito nije bila zadovoljna i sretna.

Alec Baldwin i Hilaria Thomas Prekrasnih osam godina u braku su glumac Alec Baldwin i njegova supruga Hilaria i to s petim djetetom na putu. Hilaria je također sve do svog braka s Alecom bila javnosti nepoznata instruktorica joge. Njihov sudbinski susret dogodio se u veljači 2011. u restoranu u New Yorku. 'Stajala sam s prijateljicama već blizu izlaza, a onda mi je prišao Alec, uzeo moju ruku i rekao da me jednostavno mora upoznati', opisala je njihovo upoznavanje Hilaria, kojoj je tada bilo 27 godina.

Vince Vaughn i Kyla Weber I glumac Vince Vaughn svoju je suprugu pronašao izvan krugova Hollywooda. Kylu Weber upoznao je preko prijatelja na jednom vjenčanju. Na početku ga je bilo izuzetno strah jer je Kyla odrasla u malom seoskom mjestu u Alberti te su dolazili iz različitih svjetova. 'Bilo me strah da nešto ne upropastim, ipak je to najbolja prijateljica žene mog dobrog prijatelja. Da je nešto pošlo po zlu, uvijek bi bilo neugodnih situacija', rekao je kako su stvari stajale slavni glumac. Na sreću, sve je prošlo dobro. Danas su u skladnom desetogodišnjem braku, a Vaughn napominje koliko mu je drago da mu supruga ne dolazi iz svijeta Hollywooda.