Supermodel 80-ih provokativnom fotografijom potaknula vruću raspravu: 'Možete li imati seks bez ljubavi?'

Nekadašnja manekenska zvijezda Paulina Porizkova objavila je novu seksi fotografiju na kojoj pozira u crnom donjem rublju, no više od same fotografije pratitelje je zaintrigirala provokativnom objavom kojom je pokušala potaknuti raspravu o seksu i ljubavi

'Budući da sam odrastala u Švedskoj u svojim seksualno formativnim godinama, mogu iskreno reći da nikada nisam imala spolne odnose ZA muškarca. Znači, ne da bih zadovoljila muškarca. Naravno, ako ste u dugoj vezi, ponekad ćete učiniti uslugu partneru. Ali to je ljubav. Možete li se seksati bez ljubavi? Svi znamo da to muškarcima nije problem. Ali većina žena inzistira na nekakvoj povezanosti prije nego se uzbude. To je možda osnovna biologija: kod seksa je uvijek žena ta koja završi s računom. Dakle, imalo bi smisla da može vjerovati svom partneru. Ali od pojave pilula žene imaju izbora. Sigurno ne toliko kao muškarci, ali puno više nego u prošlosti. Je li ovo još uvijek relevantan odgovor na pitanje je li seks društveni konstrukt ili biološka neizbježnost? Seks ženama pruža jednako zadovoljstvo kao i muškarcima, zapravo, rekla bih, više! Možemo imati višestruke orgazme, ali i seksati se dulje. Istina je da kada je netko zaljubljen, seksualni čin poprima aspekt 'vođenja ljubavi'. Obogaćuje i dovodi seks na novu razinu. Ali što nije u redu s običnim seksom? Uostalom, ne trebate svaki obrok biti gurmanski užitak. Većinu vremena jedete kako biste zadovoljili svoje tijelo. Gospodo, ovo NIJE poziv za nepristojne komentare. Doista me zanima što moje kolegice misle o ovoj temi'.