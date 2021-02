Zbog jedne stvari Paulina Porizkova i danas žali: 'Bila sam glupa, no za ovo ne mogu nikoga kriviti osim same sebe'

Govoreći o pogreškama iz života, točnije o onima financijske prirode, supermodel 80-ih Paulina Porizkova otkrila je kako žali što sa svojim bivšim suprugom, pokojnim glazbenikom Ricom Ocasekom, nije nikada potpisala predbračni ugovor

Paulina Porizkova rekla je kako žali što s Ricom Ocasekom nije nikada potpisala predbračni ugovor. 'Da imam kćer ili kumče, unuku, bilo koju mladu ženu u obitelji...ako postoji jedna stvar koju mogu učiniti za njih to je ispričati svoju priču kako je romantika pomračila moje razmišljanje o financijama i kako je to bila loša ideja.'

'Dobila sam dvije kuće pod hipotekom, no ne i novac kojim bi mogla išta platiti. Stoga sam morala sve prodati, a dok se nije prodalo, nisam imala od čega živjeti. Doslovce sam godinu dana molila prijatelje da nam kupe namirnice. Bila sam u jako lošoj poziciji.'

Kako je rekla, prije negoli su se vjenčali, Ocasek je smatrao da je potpisivanje predbračnog ugovora loš znak, stoga nisu ništa ni potpisivali. Sve financije, tijekom braka koji je trajao 28 godina, bile su zajedničke, a čak i nakon što su 2018. godine najavili razlaz, Paulina je i dalje imala pristup financijama. No, sve se promijenilo njegovom iznenadnom smrću, nakon čega si ona nije mogla priuštiti ni večeru u restoranu.

Otkrivajući sve više detalja iz njihovog života i veze, priznala je kako je u počecima svega bilo jako neromatično da počne pričati o novcu. 'To bi stavilo našu u vezu u kalkuliranu romansu, a ne onu prepunu ljubavi i strasti.' Upravo zbog toga prepustila je brigu oko financija svom menadžeru, ali i suprugu: 'Bila sam glupa i nevjerojatno naivna. Jednostavno sam mislila da on zna sve o svijetu, samo zato što je stalno isticao da on zna bolje sve jer je stariji.'