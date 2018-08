Sukob se nastavlja: Brad Pitt tvrdi da je za djecu uplatio više od 9 milijuna dolara, Angelina ga napala da laže

Još uvijek se ne nazire kraj sudskog epiloga brakorazvodne parnice, ali i dijela koje se tiče skrbništva nad šestero djece, za Angelinu Jolie i Brada Pitta. Donedavni supružnici ne prestaju s optužbama na račun onog drugog, a u svemu tome najviše ispaštaju upravo oni najmlađi, o čijoj sudbini trenutno odlučuju

Nakon što je Angelina Jolie sudu predala nove papire, kojima tvrdi kako njezin uskoro i službeno bivši suprug, Brad Pitt, ne plaća alimentaciju za njihovo šestero djece, oglasio se i sam glumac.

U papirima, koji su u posjedu Daily Maila, odvjetnici 54-godišnje holivudske zvijezde tvrde kako je on uplatio više od 9 milijuna dolara na račun svoje 43-godišnje bivše supruge. S druge strane, Angelina je i te navode odbacila, rekavši kako je 8 milijuna dolara on njoj posudio kako bi mogla kupiti vilu u kojoj trenutno živi s djecom te da on takve istupe ima samo kako bi mogao manipulirati medijima.