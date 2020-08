Što se dogodi kada holivudska zvijezda i slavni glazbenik odluče zaigrati golf? Will Smith ostane bez prednjih zuba

Jason Derulo s pravom je prozvan kraljem TikToka. Tamo ga prati čak 31,2 milijuna ljudi, koje redovito zabavlja svojim duhovitim snimkama, što su obožavatelji, u ovom vremenu kada su mnogi u karanteni i samoizolaciji, dočekali širom otvorenih ruku, a sada je u sve 'upleo' i holivudskog glumca koji je pristao na njegovu 'zabavu'

Ovoga puta u svom je domu ugostio Willa Smitha , koji mu je odlučio dati poduku iz golfa, no, učenik je 'nadmašio' učitelja i jednim krivim potezom uništio osmijeh holivudskog glumca, a sve pod budnim okom kamere.

I don’t like this game @willsmith

30-godišnji pjevač na snimci stoji pored virtualnog golf terena na zidu, dok mu 51-godišnji Will Smith pojašnjava kako mora zamahnuti palicom za golf. U jednom trenutku Smith je uzmaknuo korak unatrag, a potom je krenuo prema pjevaču zaustavljajući ga i vičući mu da ne zamahuje palicom.

No, Derulo ga nije čuo i upravo u tom trenutku glava Will Smitha došla je u ravninu palice, nakon čega je ostao klečati i držati se za usta, a kada je maknuo ruke na snimci su se mogli vidjeti njegovi polomljeni prednji zubi. Derulo se polako počeo izmicati pa je krenuo prema izlazu, dok mu je Will Smith govorio: 'Sada je red na meni, na meni! Trebam samo jedan zamah!'