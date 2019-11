Stjepan Hauser ponovno u zagrljaju misteriozne brinete s kojom snima romantične videe

Iako je nedavno priznao da mu brak, supruga i ljubav trenutno nisu na pameti, Stjepan Hauser neprestano provocira senzualnim prizorima sa zagonetnom brinetom na društvenim mrežama

'Ona prava se ne traži. To se dogodi ili ne, a kraće avanture povećavaju izglede da se nađe. Ne pristajem ni na što manje od božanstvenog, ne trebaju mi nečije manipulacije, da me se mijenja, emotivne ucjene, kukanja, negodovanja, negativa, sumnje, stresovi. Neću tratiti n i sekundu na njezine nesigurnosti, igrice i promjene raspoloženja te dopustiti da mi to remeti mir. Apsolutno bez kompromisa’, rekao je nedavno u velikom intervjuu za magazin Story Stjepan Hauser.