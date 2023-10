Stjepan Hauser iskreno o vezi s Jelenom Rozgom; evo što misli o tračevima o njima

Prije nego je krenuo u takav izazov, Hauser je rekao kako je cijeli njegov život baziran na tome što čuje, i da ne može ni zamisliti kako bi mu bilo bez osjetila sluha. No, isprobao je nekoliko zanimljivih zadataka.

Između ostalog, Hauser je u emisiji otkrio i neke nepoznate 'pikanterije' koje je doživio u suradnji s poznatim glazbenicima. Dotaknuli su se u razgovoru tako i Lidije Bačić, Olivera Dragojevića, Eltona Johna, Red Hot Chili Peppersa, Bocellija, ali i njegove bivše djevojke, Jelene Rozge.

'Suradnja s njom bila je fenomenalna, trajala je dvije godine. Prekrasan period mog života, i uvijek ću našu suradnju imati u lijepom sjećanju. Upoznali smo se u West Innu, bio je Miss Universe. Ja sam tamo išao gledati misice, a onda sam ugledao nju i bila mi je draža od svih misica. I tako je sve krenulo', prisjetio se Hauser.

Komentirao je i tračeve koji su se širili, da su oboje 'gay'.

'To su gluposti. Meni je to išlo na živce tada strašno. Jer je to bila prava ljubav, živjeli smo skupa dvije godine', rekao je Hauser u 'Knjazalištu' prikazanom na HRT-u.

U emisiji je Hausera iznenadilo i to da je zapravo komunikacija među ljudima bazirana i na drugim stvarima, ne samo verbalno.

'Osjeća se ta tvoja energija i emocija. Možeš puno toga objasniti gestama. Nisu riječi uvijek presudne i najvažnije. Pogotovo u ljubavi, ljubav svi osjećaju', rekao je Hauser u emisiji 'Knjazalište' prikazanoj na HRT-u.