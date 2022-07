Sretna vijest u obitelji slavne ruske tenisačice: Šarapova po prvi puta postala majka

Bivša prva tenisačica svijeta i osvajačica pet 'grand slam naslova, Ruskinja Marija Šarapova po prvi je puta postala majka rodivši sina Theodorea

Šarapova je od 2006. do 2016. godine prema Forbesu je bila najbolje plaćena sportašica na svijetu, a zaradila je milijune i zahvaljujući sponzorskim ugovorima.

U kratkim ulogama pojavila se u nekoliko serija i filmova, a 2017. godine objavila je autobiografiju 'Unstoppable: My Life So Far', napisanu s Richom Cohenom. Godine 2005. godine bila je u vezi s Adamom Levineom, pjevačem grupe Maroon 5.

Jedna od najuspješnijih, ali i najljepših tenisačica, već je bila zaručena i to za košarkaša Sašu Vujičića.

Njihova veza raspala se 2012. kada je Ruskinja razvrgnula zaruke, a kao razlog se navodila odvojenost, kao i predbračni ugovor koji su za Šarapovu radili njezini savjetnici i odvjetnici, a koji košarkaš nije htio prihvatiti.